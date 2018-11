Gomes da Silva contra Vieira: «Benfica é um enorme lago de gelo»

Na sua crónica habitual no blogue ‘Novo Geração Benfica’, Rui Gomes da Silva voltou a criticar o presidente Luís Filipe Vieira, considerando que "o Benfica é hoje, a nível diretivo, um enorme 'lago de gelo'!".

Para o antigo vice-presidente a atual direção do Benfica acha que o gelo "não se vai partir", mas "infelizmente vai". "Só não sabemos quando.”

Gomes da Silva voltou a sublinhar a intenção de se candidatar às próximas eleições do clube e comentou a afirmação de Vieira que diz que não sai do Benfica “sem ser campeão europeu". Para o antigo dirigente esta afirmação é "mais uma fuga para a frente" e diz que “o que foi anunciado pelo presidente não é levado a sério, nem sequer pelos mais próximos!"

Gomes da Silva comentou ainda o anúncio de uma nova candidatura por parte de Luís Filipe Vieira: "Também não me surpreendeu o anúncio de sair se fosse condenado! Surpreendido teria ficado se tomasse essa decisão se alguma vez fosse arguido, ou se a acusação a alguém que trabalhasse consigo se viesse a confirmar. Mas essa declaração - a de ser candidato nas próximas e nas próximas e em todas as eleições em que o puder ser - é a prova provada do que ele sempre pensou e do que eu sempre pensei que ele pensava! Nem mais nem menos, embora o querer-se manter a todo o custo - e para sempre no cargo - não seja a melhor via para ser campeão europeu!"

Rui Gomes da Silva terminou com a garantia que será candidato nas próximas eleições: "Para que fique registado, mesmo para aqueles que não acreditam que eu vá até ao fim e, muito especialmente, para os que não querem, mesmo nada, que eu possa vir a ser, há um compromisso que posso assumir: não tratarei ninguém como muitos que tanto deram ao Benfica são hoje tratados no Benfica e pelo Benfica!"