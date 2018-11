Greve dos trabalhadores da Soflusa com 95% de adesão

No segundo dia de greve dos trabalhadores da área comercial da Soflusa, empresa responsável pelos transportes fluviais que ligam zonas da Margem Sul a Lisboa, as bilheteiras encontram-se encerradas e a adesão ronda os 95%.

De acordo com o Sindicato Nacional do setor ferroviário "na parte da área comercial não teve a venda de bilhetes, não teve o regular serviços aos navios. As pessoas possuidoras de passe conseguiram entrar normalmente nos barcos e tinham as máquinas que faziam as vendas automáticas”, disse o representante à TSF.

Segundo o mesmo, as ligações fluviais não foram afetadas pela paralisação.

A greve, que decorreu também na passada quarta-feira, foi prolongada devido a divergências sindicais. Em causa está a reivindicação da contratação de mais trabalhadores, da valorização da carreira de agente comercial e um novo sistema de bilheteira.