"Até ver" Rui Rio rejeita envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa no caso de Tancos

Rui Rio disse esta segunda-feira que “até ver” não acredita no envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa no encobrimento da recuperação das armas furtadas em Tancos.

"Até ver, eu não coloco isso no patamar do Presidente da República", disse o líder do PSD, à margem de uma visita à Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Portugal (Congrafi), no Porto.

Rui Rio reiterou que é necessário que a investigação decorra o mais rápido possível.

“Estar agora todos os dias com mais uma coisa, menos outra coisa, umas serão verdade, outras não serão verdade, tudo isto desgasta e desprestigia muito... E, portanto, a minha opinião é que, para o país, se nós pudermos andar com isto rápido, é fundamental", disse.

Na última sexta-feira, o programa “Sexta às Nove”, da RTP1, avançou com a informação de que a Presidência da República havia sido informada da investigação da PJM ao furto de Tancos.

Marcelo Rebelo de Sousa negou que a Presidência da República tivesse sido informada acerca do alegado encobrimento das armas de Tancos.