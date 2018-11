Victoria Beckham reage à digressão das Spice Girls

Na sequência do anúncio oficial do regresso da banda dos anos 90, a mulher de David Beckham utilizou as redes sociais para voltar a dizer que não se vai juntar às outras artistas

As Spice Girls vão regressar para uma digressão pelas maiores cidades inglesas em 2019. Geri, Mel B, Mel C e Emma Bunton não terão, no entanto, a companhia de Victoria Beckham, alegadamente para se dedicar à moda.

Na sequência do anúncio oficial do regresso da banda dos anos 90, a mulher de David Beckham utilizou as redes sociais para voltar a dizer que não se vai juntar às outras artistas, embora a banda tenha sido “uma parte importante da sua vida”.

"Sei que elas vão dar espetáculos fantásticos e que os fãs [das Spice Girls] do passado e do presente vão divertir-se", acrescentou Victoria, desejando ainda “amor e diversão” às antigas companheiras.

Victoria Beckham trabalha há cerca de dez anos na sua própria marca de roupa.