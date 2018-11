Se vai circular na A2 tenha atenção. Trânsito vai estar condicionado

De acordo com a Brisa, as obras de beneficiação e reforço do pavimento no sublanço Almada/Fogueteiro começam esta noite e terminam pelas 06h00 de sábado

Se vai circular na Autoestrada do Sul prepare-se para alguns condicionamentos. Esta segunda-feira à noite vão arrancar novas obras na A2 entre Almada e o Fogueteiro, no Seixal.

De acordo com a Brisa, as obras de beneficiação e reforço do pavimento no sublanço Almada/Fogueteiro começam esta noite e terminam pelas 06h00 de sábado.

Ao longo da semana, o trânsito vai estar condicionado entre as 21h00 e as 06h00 do dia seguinte.

Nos primeiros dias, os condicionamentos serão sentidos entre o quilómetro 9 e 16 e entre quinta-feira e sábado, entre os quilómetros 11 e 17.