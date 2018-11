Incêndio obriga a a evacuar hotel na Praça da Figueira, em Lisboa

Um incêndio esta segunda-feira obrigou à evacuação de um hotel na Praça da Figueira, em Lisboa.

"Recebemos o alerta para um incêndio num hotel na Praça da Figueira pelas 17:34. O hotel em causa foi evacuado", informou fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, citado pela Lusa.

Por volta das 18h30, as chamas eram visíveis no topo do edifício. No local estavam 28 bombeiros apoiados por nove viaturas.

Além do Regimento de Sapadores Bombeiros, estão ainda no local Bombeiros Voluntários de Lisboa e elementos das forças policiais.

Nas redes sociais, os utilizadores começam a partilhar alguns vídeos.