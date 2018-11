Depois do busto de Ronaldo é a vez da estátua de Salah dar que falar | FOTO

Depois do busto de Cristiano Ronaldo, é a vez de uma estátua dedicada a Mohamed Salah dar que falar. A escultura em bronze dedicada ao futebolista foi divulgada esta segunda-feira, no Egito.

A estátua do avançado está ser fortemente criticada, tudo porque tem “poucas semelhanças” com Salah. O jogador do Liverpool surge com uma cabeça desproporcional ao corpo e de braços abertos.

O artista Mai Abdullah queria retratar o internacional egípcio a festejar um golo. Através das redes sociais, Abdullah defendeu o seu trabalho e explicou que a estátua foi feita “como parte de um programa online para ensinar escultura” e que as críticas não terão qualquer impacto no seu trabalho.

Os ‘internautas’ não perdoaram e a estátua já se tornou viral, bem como a comparação com o busto de Ronaldo.