FC Porto critica arbitragens de "má qualidade" nas modalidades

O FC Porto criticou esta segunda-feira as arbitragens no andebol, no basquetebol e no hóquei em patins e pediu às federações que “tomem medidas” para assegurar a credibilidade dos campeonatos.

"O FC Porto lamenta que as principais competições desportivas nacionais nas modalidades de andebol, basquetebol e hóquei estejam a ser condicionadas por arbitragens de má qualidade e, em alguns casos, por arbitragens em cujos critérios apenas conseguimos vislumbrar a intenção de prejudicar as nossas equipas", afirmam os ‘azuis e brancos’, em comunicado, citado pelo CM.

Em causa está a derrota do FC Porto por 4-3 em hóquei, contra o Benfica, depois de vários cartões azuis e mais de 10 faltas das duas partes.