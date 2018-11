Arábia Saudita promete investigação "imparcial" à morte de Khashoggi

A Arábia Saudita prometeu hoje no conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas a condução de uma investigação "imparcial" ao assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi e que "todas as pessoas envolvidas no crime serão julgadas".

"O inquérito continua conforme às nossas leis", afirmou o líder da delegação saudita e presidente da Comissão, Bandar Al Aiban.

O chefe da delegação saudita, Bandar Al Aiban, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, apenas dedicou alguns minutos à “morte do cidadão Khashoggi”, assegurando que o seu país “comprometeu-se a realizar um inquérito imparcial” e que “todas as pessoas envolvidas no crime serão julgadas”.