"Habemus apresentadora". Já há substituta para Cristina Ferreira no programa da manhã da TVI

Manuel Luís Goucha utilizou as redes sociais para partilhar a novidade

Manuel Luís Goucha anunciou esta segunda-feira, através das redes sociais, que amanhã irá revelar quem será a apresentadora que, ao seu lado, vai dirigir o programa ‘Você na TV’, da TVI, depois da saída de Cristina Ferreira da estação de Queluz.

"Habemus apresentadora! Amanhã no 'Você na TV' dir-lhe-ei quem será a nova apresentadora do programa, que em breve estará ao meu lado! Não perca!", escreveu o apresentador, no Instagram.

Depois da saída de Cristina Ferreira para a SIC, o nome que a irá substituir tem causado grande especulação. Segundo a imprensa, estariam apontadas para o lugar nomes como Isabel Silva, Leonor Poeiras ou Olívia Ortiz.