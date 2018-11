Liga. Rio Ave deixa fugir pódio no último minuto

Os vila-condenses estiveram a vencer o Nacional por 3-1, mas concederam o golo do empate aos 89 minutos. Ainda assim, deixaram para trás o Benfica, que já é quinto

O Rio Ave isolou-se esta segunda-feira no quarto lugar do campeonato, deixando para trás o Benfica, mas desperdiçou a possibilidade de subir ao pódio ao empatar 3-3 em casa com o Nacional. Os vila-condenses estiveram a vencer por 3-1, mas um golo sofrido aos 89 minutos tirou-lhes o triunfo e a perspetiva de ultrapassar o Sporting e subir ao terceiro lugar.

O conjunto orientado por José Gomes adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, com Fábio Coentrão (agora convertido a extremo direito) a assistir Diego Lopes, mas os madeirenses empataram aos 24', por Gorré. Em cima do intervalo, de penálti, Carlos Vinícius devolveu a vantagem à equipa da casa, bisando aos 68' - o avançado brasileiro cedido pelo Nápoles já leva cinco golos na prova.

Tudo parecia encaminhar-se de forma favorável ao Rio Ave, mas tal estava longe de corresponder à verdade. Aos 79', um penálti cometido por Nadjack sobre Witi permitiu a Rochez reduzir a desvantagem para o Nacional e dez minutos depois, os papéis inverteram-se: Rochez assistiu Witi e este fez o 3-3 final.