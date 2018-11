Judite de Sousa "Só tenho mesmo que estar preocupada com quem me quer tramar na TVI"

Judite de Sousa utilizou as redes sociais para afirmar que vai descobrir quem a quer “tramar na TVI”, depois de reveladas imagens em que a jornalista surge a discutir com o repórter de imagem, no Brasil.

"Só tenho mesmo que estar preocupada com quem me quer tramar na TVI. E isso agora vai ter que ser descoberto. Custe o que custar. A mim e à empresa que me contratou em 2011", escreveu a jornalista, no Facebook.

Recorde-se que a jornalista já justificou o seu comportamento, depois de a divulgação de imagens ter gerado grande polémica pela forma como Judite de Sousa falava com o repórter de imagem. Apesar de muitas críticas, houve vários colegas a apoiar a jornalistam entre eles Manuel Luís Goucha.