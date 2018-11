Intercalares nos EUA. O que está em causa

Os norte-americanos são chamados às urnas esta terça-feira para escolherem os membros da Câmara dos Representantes, senadores e governadores de 36 estados. Estas eleições podem determinar o futuro político de Donald Trump – poderá estar em causa uma alteração de forças entre Democratas e Republicanos no Capitólio.

Atualmente, os Republicanos controlam a Câmara de Representantes (235 para 193 Democratas) e o Senado (51 contra 47 Democratas e dois independentes).

No entanto, o futuro não parece risonho para o Presidente dos EUA: as últimas sondagens apontam para uma vitória do Partido Democrata na Câmara de Representantes. No entanto, não conseguirão eliminar o controlo Republicano no Senado.

Mesmo assim, esta reviravolta poderá dificultar a vida a Donald Trump – é possível, por exemplo, que a maioria democrata coloque um travão nas políticas financeiras do presidente dos EUA ou, numa hipótese extrema, começar um processo de ‘impeachment’ no seguimento da alegada intervenção da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Mas se os Republicanos conseguirem manter o controlo no Senado, a influência Democrata estará mais limitada, o que poderá resultar apenas num debate político mais aceso.