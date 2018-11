Chuva e neve vieram para ficar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira um dia muito parecido com o de ontem: precipitação nas regiões do Norte e Centro do país e neve na Serra da Estrela.

O céu estará muito nublado no geral e a chuva pode tornar-se forte em certas zonas do país, passando gradualmente a aguaceiros até a meio da tarde. Em relação á queda de neve, esta deverá ocorrer nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

É prevista alguma agitação marítima e o vento estará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando forte (45 km/h) do quadrante sul no litoral da região sul e nas terras altas.

Quanto às temperaturas, as máximas deverão rondar os 19ºC em Setúbal, 18ºC em Faro, 17ºC em Lisboa, 15ºC no Porto, 9ºC em Bragança e 7ºC na Guarda. Em relação às mínimas, Lisboa e Porto atingirão os 10ºC, Beja e Braga os 8ºC, Évora os 6ºC e Guarda os 4ºC.