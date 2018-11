Depois da vitória em Moscovo, há cerca de duas semanas, o FC Porto volta a defrontar o Lokomotiv, desta feita no Estádio do Dragão, em jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Numa altura em que os azuis-e-brancos lideram isolados o grupo D, com 7 pontos, um triunfo colocaria o emblema português numa posição bastante confortável rumo aos oitavos-de-final da prova milionária.

Os comandados de Sérgio Conceição realizaram, durante a manhã desta segunda-feira, no Olival, o último treino antes da receção ao conjunto russo, que conta com os internacionais portugueses Manuel Fernandes e Éder, os dois protagonistas do Lokomotiv no último encontro entre as duas equipas, embora, recorde-se, pelos piores motivos (depois de Manuel Fernandes ter falhado uma grande penalidade, Éder provocou outra, desta feita a favor do FC Porto).

Esta última sessão de trabalhos ficou, de resto, marcada pela boa disposição do plantel portista, que, à parte das ausências de Aboubakar, ainda a recuperar de lesão, e do guarda-redes brasileiro Fabiano, a contas com uma mialgia de esforço, só tem motivos para sorrir.

Depois da vitória (2-0) alcançada na Madeira, frente ao Marítimo, o FC Porto lidera, – ainda que a par do Braga (que, por sua vez, derrotou, este domingo, o V. Setúbal) –, a Liga portuguesa, com 21 pontos e, hoje à noite, prepara-se para dar um passo importante (e antecipado) no que às aspirações europeias diz respeito.

Cinco vitórias consecutivas A boa fase do atual campeão nacional é, aliás, notória. O FC Porto chega a esta fase num momento em que soma cinco vitórias consecutivas entre todas as competições, sendo que o último tropeção de Sérgio Conceição e companhia remonta ao clássico disputado noEstádio da Luz, há praticamente um mês (7 outubro), jogo em que o dragão saiu derrotado por 1-0, graças ao golo do suíço Seferovic.

FC Porto nos ‘oitavos’ O FC Porto está, assim, numa boa posição para garantir a passagem da fase de grupos da competição, cenário que pode vir a acontecer pelo terceiro ano consecutivo. Recorde-se que na temporada transata os azuis-e-brancos carimbaram o acesso aos ‘oitavos’, despedindo-se nesta precisa fase da prova após a derrota pesada com o Liverpool (5-0). Antes, em 2016/17, o dragão, na altura sob o comando de Nuno Espírito Santo, também chegou à eliminatória que antecede os quartos-de-final. Porém, nesse ano, foram os italianos da Juventus a ditar o afastamento do plantel portista nos oitavos-de-final daquela edição da Champions.

“O FC Porto pode igualar a classificação da época anterior se ganhar amanhã. Podemos falar de um FC Porto mais forte a nível europeu? Nós não pomos o foco nisso, o nosso foco está naquilo que temos de fazer”, disse Sérgio Conceição na antevisão ao encontro de hoje, que, garantiu o técnico, “vai ser mais difícil do que o de Moscovo”.