Revelada causa da morte de Mac Miller

O rapper Mac Miller foi encontrado morto em setembro, na sua casa em Los Angeles. Agora, as autoridades revelaram agora as causas da morte do músico de 26 anos.

Na altura, a polícia falou num “acidente”. Agora, as autoridades explicam que o rapper morreu devido a uma mistura de álcool, fentanil e cocaína.

O site norte-americano TMZ revela alguns detalhes do relatório médico: a forma como o assistente de Mac Miller encontrou o corpo junto à cama, numa “posição de oração”, é um exemplo.

O relatório diz ainda que Mac Miller foi declarado morto no local.