Ferro confirma que alguém usou password de José Silvano no Parlamento

O presidente do Parlamento, Eduardo Ferro Rodrigues, pediu esclarecimentos aos serviços da Assembleia da República sobre o registo de presenças do deputado José Silvano, secretário-geral do PSD. Em comunicado, Ferro Rodrigues começa por explicar que " permanece assinalada a presença do Senhor Deputado José Silvano, no dia 18 de outubro de 2018”. no site do Parlamento, a mesma data em que José Silvano esteve em trabalho político em Vila Real, conforme noticiou o Expresso.

O Parlamento concluiu, após as diligências pedidas por Ferro Rodrigues, que "a password do Senhor Deputado José Silvano terá sido utilizada por pessoa diferente do Senhor Deputado, enquanto este se encontrava ausente do Plenário", refere a mesma nota oficial do presidente do Parlamento. A direção da bancada do PSD, liderada por Fernando Negrão, e o próprio José Silvano foram avisados das respostas dos serviços pelo gabinete do presidente do Parlamento.