"Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro e no próximo ano vai voltar a merecer", diz Jorge Mendes

Jorge Mendes recebeu, esta terça-feira, pelas mãos do piloto de Fórmula 1 Nico Rosberg o ‘Web Summit Innovation in Sport Award 2018’.

“Muito obrigado à Web Summit, sinto-me privilegiado, estou orgulhoso. Dedico este prémio à família, à família da Gestifute, ao meu irmão, mãe e pai, que morreu, mas que está no meu coração”, disse o empresário, durante a entrega do prémio que pretende reconhecer uma personalidade que teve impacto para o mundo do desporto.

Questionado acerca do futuro de Portugal nas competições, Jorge Mendes garante que temos atletas para vencer o próximo Euro e “quem sabe” o próximo Mundial.

No que diz respeito ao desporto português, o empresário destacou Cristiano Ronaldo e José Mourinho como as peças chave do nosso país, considerando ainda que Ronaldo é o “melhor jogador do mundo” e que Mourinho abriu as portas para outros grandes treinadores lá fora.

“O Cristiano Ronaldo merece a Bola de Ouro. E no próximo ano vai voltar a merecer outra vez”, defendeu o empresário português, destacando a prestação do internacional português na equipa italiana Juventus.