Frente Cívica apela ao governo para reduzir “os pagamentos com rendas" das PPP rodoviárias

Em 2019 “o Estado vai despender a mais do que deveria em PPP rodoviárias”, se este valor não for alterado, alerta associação

Esta terça-feira, a associação Frente Cívica pediu ao parlamento para reduzir “os pagamentos com rendas das parcerias público-privadas rodoviárias” (PPP), previstas Orçamento de Estado 2019 (OE).

Em comunicado, a associação diz que o governo deve “cessar o pagamento das rendas milionárias que vêm sendo consumidas pelas ruinosas PPP”.

No mesmo documento, a Frente Cívica diz que quer “sensibilizar os deputados da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas para a urgência desta redução”, alertando que em 2019 “o Estado vai despender a mais do que deveria em PPP rodoviárias”, se o valor não for alterado.

“O Orçamento de Estado de 2019 contempla pagamentos de cerca de 1518 milhões de euros aos concessionários das PPP rodoviárias, à semelhança do que vem acontecendo nos anos transatos. Este valor deveria ser, segundo avaliação independente, de apenas cerca de 337 milhões de euros – o correspondente à renda devida pelo valor patrimonial das PPP rodoviárias, de 5.51 mil milhões, segundo avaliação do Eurostat”, revelou a associação.

Se o valor previsto inicialmente no OE para 2019 se mantiver, o “ Estado irá garantir rendas milionárias aos concessionários privados, que assim irão manter no próximo ano, taxas de rendibilidade, em alguns casos, superiores a 15%”, alertou.

No mesmo documento, a associação diz ainda que este problema se irá agravar nos próximos anos. Num horizonte temporal até 2039, o governo prevê pagar, pelas PPP rodoviárias, mais de 17 mil euros. Foi por essa razão que a associação decidiu "promover uma Iniciativa Legislativa de Cidadãos (em fase de recolha de assinaturas), cujo Projeto de Lei visa justamente extinguir os contratos de parcerias público-privadas rodoviárias, indemnizando os concessionários pelo justo valor patrimonial dos contratos, 5.5 mil milhões segundo a avaliação do Eurostat e cessando de imediato o pagamento de rendas usurárias que importariam no termo do prazo das concessões na ruinosa verba de mais de dezassete mil milhões”.

A Frente Cívica pede ainda aos deputados, que na discussão em Comissão Paralmentar - que decorrerá nos próximos dias - “cessem, desde já, estes pagamentos, aprovando como verba máxima a pagar em 2019 pelas PPP rodoviárias o montante de 337 milhões, em vez dos previstos 1518 milhões de euros”.

Esta mudança, segunda a associação, é a forma correta de defender os interesses dos cidadãose evitar o desperdício “do dinheiro dos contribuintes”. “Com esta redução de despesa pública que aqui propomos, os deputados contribuirão ainda, e fortemente, para o reequilíbrio das Finanças Públicas nacionais”, remata a associação.