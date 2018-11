Parlamento pede ao governo para agir no caso Ryanair

A Assembleia da República recomenda ao governo que “desenvolva diligências” junto da companhia aérea Ryanair e respetivas agências de recrutamento para que aplique a legislação portuguesa nas relações laborais, segundo uma resolução publicada em Diário da República. Ao mesmo tempo, diz que o Executivo deve criar “mecanismos de promoção da negociação coletiva e publique portarias de extensão que garantam a definição de um valor de remuneração base para cada categoria profissional neste âmbito, nomeadamente para o pessoal tripulante”.

Também defendido foi a criação de instâncias competentes para a fiscalização das condições laborais, designadamente a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), “para em caso de incumprimento da legislação nacional instaurarem os processos contraordenacionais necessários e aplicarem as sanções adequadas”.

Ainda na semana passada, a Ryanair revelou que estava a negociar com os sindicatos para aplicar legislação local em contratos de funcionários. “A Ryanair cumpre plenamente com toda a legislação laboral da União Europeia e continua a negociar com os seus colaboradores e os respetivos sindicatos por toda a Europa, sendo que já confirmámos que aplicaríamos a legislação local em contratos locais”, revelou.

Em causa estava uma carta dirigida ao presidente executivo da companhia aérea de baixo custo, onde os ministros do Trabalho da Bélgica, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Holanda consideram haver uma “janela de oportunidade” para a empresa concluir acordos que se tornem “bases para uma paz social sustentável”, E deixou ainda um recado:

“Lamentamos que a Ryanair enfrente um persistente conflito social com uma parte considerável do seu pessoal em diferentes Estados-Membros. Uma solução tem de ser encontrada com urgência”, lê-se na carta, na qual se recorda que a comissária europeia para o Emprego Marianne Thyssen instou à aplicação da legislação laboral local o mais depressa possível.

Recorde-se que a última greve europeia de trabalhadores aconteceu no final de setembro.