Santa Casa devolve cortes salariais a trabalhadores

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa devolveu este ano 3,2 milhões de euros em cortes salariais, com juros, aplicados na instituição por decisão do anterior governo, entre 2011 e 2012, a 1110 funcionários com vínculo público.

No âmbito da ação judicial, foram abrangidos 205 trabalhadores associados do STFPSSRA, mas a SCML decidiu alargar a devolução dos cortes a mais 905 trabalhadores, apesar de não estarem abrangidos pelo acórdão.

A Santa Casa considera que, apesar de ter "atuado em conformidade com as orientações que à data lhe foram transmitidas pela tutela", o tribunal entendeu que a Misericórdia de Lisboa "enquanto pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública administrativa, não é abrangida pelo âmbito normativo subjetivo das normas em causa dos OE [Orçamento do Estado] de 2011 e 2012".

Em causa estão as reduções remuneratórias impostas aos trabalhadores da administração pública com salários superiores a 1.500 euros brutos nos orçamentos do Estado de 2011 e 2012 pelo Governo de Pedro Passos Coelho, que se prolongaram por 2013 e 2014.