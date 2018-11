Austrália. Governo manda abater tubarões após ataques em apenas dois meses

Depois dos incidentes nos últimos dois meses, as autoridades ordenaram o abate de vários tubarões de grande porte na área da Grande Barreira de Coral.

Esta segunda-feira, um homem morreu na sequência de um ataque de tubarão na costa de Queensland, no nordeste da Austrália. Trata-se do terceiro incidente deste tipo em menos de dois meses, revelaram as autoridades locais.

O homem de 33 anos ficou gravemente ferido depois de ser atacado e foi socorrido com recurso a um helicóptero. No entanto, a vítima acabou por morrer no hospital, segundo a ABC.

Recorde-se que há dois meses, uma rapariga de 12 anos e uma mulher de 46 ficaram gravemente feridas em ataques – que ocorreram com menos de 24 horas de intervalo - de tubarão.

Depois destes incidentes, as autoridades ordenaram o abate de vários tubarões de grande porte nesta zona.