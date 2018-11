Web Summit. VW abre primeiro centro de software fora da Alemanha em Lisboa

O grupo Volkswagen (VW) abriu hoje, terça-feira, o primeiro Centro de Desenvolvimento de Software (CDS) fora da Alemanha, e está instalado na capital portuguesa.

O grupo vai contratar 300 pessoas, como já tinha sido noticiado em abril deste ano. O Centro está situado num antigo palacete na Rua do Sol ao Rato, em Campo de Ourique.

“Os centros de desenvolvimento de software são especiais no atual panorama tecnológico”, refere a empresa, que esteve representada na Web Summit por Martin Hofman (orador).

“Estes centros da VW combinam metodologias de programação extremamente ágeis, para responder a objetivos em constante mudança, com uma atmosfera típica de uma startup”, explica ainda a administração da VW.

Mas afinal, porquê Lisboa? O Grupo rapidamente responde, deixando alguns elogios: “A região metropolitana de Lisboa mostra uma grande afinidade com os temas do digital, tem uma rede forte de empresas tecnológicas e startups e um forte ambiente académico de elevado desempenho com diplomados altamente qualificados”, sublinhando que tudo isto são “elementos estratégicos” na transformação digital das atividades do fabricante. “Para recrutar as melhores pessoas, temos de ir onde estão as melhores pessoas”, terminou.