Com o frio à porta, saiba de que alimentos o seu corpo precisa para evitar as gripes

Vai começar a época de muito frio e, portanto, há sempre uma probabilidade maior de se apanhar uma constipação mais forte. Já se sabe que quando vem a gripe, o apetite diminui bastante, mas ainda assim é necessário ter uma alimentação equilibrada, com alimentos ricos em vitaminas e nutrientes, para poder recuperar mais rapidamente.

Estas são as recomendações de da nutricionista Rena Zelig, professora da Universidade de Rutgers.

1. Vegetais e fruta

Quando se está engripado e com o sistema imunitário em baixo deve ingerir alimentos ricos em antioxidantes, “que o protegem contra doenças crónicas”, indica a nutricionista Rena Zelig.

2. Gengibre

O gengibre alivia bastante os problemas digestivos e de estômago que são, geralmente, associados à constipação: “É anti-flamatório e alivia outros sintomas como a náusea” alerta Rena Zelig. Além disso, pode incluir o gengibre no chá e na sopa.

3. Canja

O sal presente no caldo da canja ajuda a hidratar e a restabelecer os níveis de sódio no organismo.

4. Feijões e ervilhas

A representante da Academy of Nutrition and Dietetics, Jessica Crandall revela que o consumo de legumes “contém proteína e geralmente são mais fáceis de digerir do que por exemplo o frango que se encontra na canja”.

5. Cereais

“Quando está doente deve ingerir alimentos que aumentem os seus níveis energéticos. Por exemplo, a vitamina B12 que se pode encontrar nos ovos, na carne, no marisco ou nos laticínios, também está presente nos cereais que come ao pequeno-almoço ou com os quais é feito o pão. O consumo destes dois alimentos pode ser uma boa alternativa para os vegetarianos”, revela a mesma nutricionista.

Além da comida, também a bebida é muito importante para a reparação do sistema imunitário.

1. Chá verde

Este tipo de chá ajuda a descongestionar as vias nasais, mas além disso, “é rico em antioxidantes”. Quando se está constipado outra das zonas que é afetada é a garganta e, por isso, deve colocar-se mel no chá para aliviar a sensação de dor.

2. Sumo de laranja

Como bem se sabe, esta fruta é rica em vitamina C e contribui (muito) para aliviar os sintomas da gripe, acelerando ainda a recuperação da pessoa.

3. Água

A água é sempre importante, quer se esteja doente ou não, mas no caso de estar com gripe deve beber muita água para se manter sempre hidratada.” É essencial sobretudo se está com febre e a perder fluídos – mantenha-se hidratado”.