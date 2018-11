Dados do INE foram divulgados esta quarta-feira

A taxa de desemprego registada no terceiro trimestre deste ano manteve-se igual à do trimestre anterior, ou seja, no 6,7%, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Este é o valor mais baixo desde janeiro de 2011, data que inicia esta série.

Quando comparado com o mesmo período do ano de 2017, a taxa de desemprego registou uma descida de 1,8 pontos percentuais.