Cantor 'Zé do Pipo' desaparecido em Peniche

O cantor Nuno Batista, mais conhecido como ‘Zé do Pipo’, está desaparecido desde terça-feira.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, o artista terá desaparecido perto do Portinho da Areia Sul, em Peniche, e acredita-se que em causa pode estar a queda de uma ravina.

O carro de ‘Zé do Pipo’ terá sido encontrado junto de um restaurante, perto do local onde terá desaparecido, juntamente com os seus objetos pessoais, como a carteira, telemóvel e casaco.

Segundo o CM, as autoridades estão a proceder às buscas terrestres e marítimas.