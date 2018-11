Cobrança de check pela Ryanair contestada

Check-in no aeroporto implica o pagamento de 55 euros, mas DECO diz que é "ilegal".

A eventual cobrança pela Ryanair de custos aos passageiros que ontem e hoje estejam impedidos de fazer o check-in online por indisponibilidade técnica da página eletrónica da companhia aérea “é ilegal”, alertou a DECO.

Em causa está o anúncio feito na segunda-feira pela companhia aérea de baixo custo de que os seus serviços de reserva e check-in online estarão indisponíveis para uma “atualização de sistema”. A empresa diz ter contactado todos os passageiros com viagens marcadas para esses dias, mas a DECO chama a atenção para o facto do check-in no aeroporto implicar o pagamento de 55 euros. “Trata-se de mais uma política inaceitável que penaliza os passageiros, apesar de o constrangimento ser da responsabilidade da companhia”.

No entender da associação, a eventual cobrança de qualquer valor pelo check in - nomeadamente os 55 euros no aeroporto - sem que sejam oferecidas alternativas ao consumidor durante o período em que o ‘site’ está encerrado “é ilegal”, pelo que a DECO irá “denunciar a situação” junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).