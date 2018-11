Marcel Keizer já rescindiu com o Al Jazira. Sporting pagou cláusula de rescisão

O treinador holandês Marcel Keizer já rescindiu com o Al Jazira e deve assinar em breve pelo Sporting.

De acordo com o jornal ‘Emaratalyoum’, o clube de ‘Alvalade’ pagou a cláusula de rescisão, de 500 mil euros, depois do treinador aceitar a proposta dos ‘leões’.

"Ele vai para o Sporting, pois recebeu uma grande oferta", afirmou fonte do clube, citada pela imprensa dos Emirados Árabes Unidos.

Também o presidente do Al Jazira confirmou a saída do internacional holandês: “Desejamos-lhe sucesso no novo trabalho e agradecemos o tempo em que liderou a nossa equipa", disse.