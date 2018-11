China. Vítor Pereira sagra-se campeão

O Shanghai SIPG, orientado pelo ex-treinador do FC Porto, celebrou a conquista do primeiro campeonato do seu historial

Um feito histórico na Superliga chinesa, conseguido sob o comando de um português: Vítor Pereira conduziu o Shanghai SIPG ao primeiro título de campeão da sua história, depois de vencer por 2-1 o Beijing Renhe na 29.ª e penúltima jornada do campeonato. Bastava-lhe, de resto, um empate nestes últimos dois encontros, mas os golos do uzbeque Akhmedov (20') e do chinês Wu Lei (47') garantiram desde já o inédito título a um clube fundado há 12 anos.

Este triunfo acaba por se revestir de inteira justiça, pois a equipa de Xangai (na época passada orientada por André Villas-Boas) liderou o campeonato chinês praticamente durante toda a temporada, com a passagem de testemunho a ser alcançada na última jornada, quando foi ao terreno do Guangzhou Evergrande, heptacampeão em título, vencer por 5-4. Os brasileiros Oscar (ex-Chelsea) e Elkeson são dois dos nomes mais sonantes de uma equipa cuja figura, todavia, é mesmo Hulk, o antigo avançado do FC Porto, que apontou 13 golos em 25 jogos nesta caminhada para o título.

A conquista coloca também Vítor Pereira num patamar alcançado por apenas outros dois treinadores portugueses: ser campeão nacional em três países diferentes - só Artur Jorge e José Mourinho o haviam conseguido até aqui (o Special One, na verdade, até o foi já em quatro). O técnico de 50 anos, espinhense de nascimento, festejou pela primeira vez em 2011/2012, ao comando do FC Porto, repetindo o feito na temporada seguinte. Em 2014/2015, depois de uma breve passagem pela Arábia Saudita, pegou no Olympiacos a meio da época e conquistou campeonato e Taça.

Tentou este feito em 2015/16 pelo Fenerbahçe, na Turquia, mas acabou por ver o título fugir para o Besiktas - e a Taça para o Galatasaray -, saindo logo no início da temporada seguinte. Seguiu-se uma brevíssima passagem pela segunda divisão alemã (1860 Munique) e um hiato de sete meses até assinar pelo Shanghai SIPG, substituindo Villas-Boas, numa repetição do que havia acontecido anos antes no FC Porto. Agora, pode finalmente voltar a sorrir.

O 🇨🇳Shangai SIPG é 🏆campeão pela 1.ª vez na história. Interrompeu um ciclo de 7 títulos consecutivos do Guangzhou Evergrande pic.twitter.com/JabAZUA2dK — playmakerstats (@playmaker_PT) 7 de novembro de 2018