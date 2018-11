José Silvano assinou presença mas abandonou reunião da comissão de Transparência

O deputado e secretário-geral do PSD, José Silvano, assinou a folha de presenças da comissão de Transparência pelas 14 horas desta quarta-feira, mas nem se sentou na sala. O encontro durou até às 16 horas.

O secretário-geral do PSD está envolvido numa polémica sobre as suas presenças em plenário no mês de outubro, que inicialmente ficaram registadas. Porém, o dirigente esteve ausente em trabalho político pelo PSD. O gabinete do presidente do parlamento já veio esclarecer que alguém terá usado a password do parlamentar, pessoal e intransmissível, pelo menos no dia 18 de outubro. Entretanto, José Silvano já pediu para que os serviços registem as faltas, tanto no dia 18 como no dia 24. A alteração já foi concretizada, mas o próprio recusou-se, até ao momento, a esclarecer quem terá assinado por ele o sistema de presenças eletrónico.