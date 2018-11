Morte de ex-namorado de Maria Leal era mentira | FOTO

COMUNICADO: Em 1 lugar estou vivo,bem vivo. 2 não tenho nenhuma hepatite como se diz nas revistas,jornais, e na boca de gente sem respeito pelos outros. Tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto de alguém que me ofereceu um telemóvel e que por uma discussão me retirou o mesmo,no qual tinha o meu Instagram conectado. Alterando assim a password e fazer esta brincadeira de mau gosto. Confesso que estou bastante chateado,e claro que agora todos me vão crucificar e julgar. Posso ter mil e um defeitos e já ter feito muito porcaria,mas jamais fingiria a própria morte sabendo que iria deixar pessoas queridas preocupadas. Quanto a essa senhora,ladra e burlona chamada MARIA LEAL desconheço que a tenha visto mais depois da nossa relação, como ela foi dizer para as revistas. Mais uma vez peço desculpa mas nada tenho a ver com esta brincadeira de mau gosto. Como é visível eu já nem vinha as redes sociais a muito tempo porque trabalho e afastei me por esse motivo. Não posso dar mais explicações reais que estas. Está na consciência de cada um comentar o que quiser. #HASH PS:Só soube hoje de toda esta confusão tendo Assim conseguido recuperar a conta. não quero

A post shared by sergio Hash (@sergio__hash) on Nov 7, 2018 at 10:33am PST