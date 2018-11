Líder da concelhia de Lisboa não foi informado de reunião entre Rio e militantes

O líder da concelhia do PSD/Lisboa não sabia que estava a ser preparada uma reunião com militantes do distrito na capital e soube ao mesmo tempo que todos elementos do partido, pelas vias normais de divulgação de iniciativas do PSD. "Acho que teria sido simpático que a concelhia tivesse sido informada, dado que é a deslocação do presidente do partido", disse Paulo Ribeiro ao i.

O dirigente já teve oportunidade de falar com o presidente da distrital do PSD/Lisboa, Pedro Pinto, que o informou do encontro, tratado previamente com a direção. Pedro Pinto tencionava explicar todos os detalhes na reunião da comissão política da distrital, que se realiza esta quinta-feira. Mas já não foi a tempo. Paulo Ribeiro avalia, agora, a sua disponibilidade para participar no encontro, uma vez que tem outras reuniões agendadas para essa altura.