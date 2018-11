Carlos e a subida ao trono. “Não sou assim tão estúpido”

Príncipe de Gales faz 70 anos no próximo dia 14

O príncipe de Gales afirmou que, quando subir ao trono, deixará de falar sobre temas fraturantes que lhe são queridos, por forma a não criar confusões. “Não sou assim tão estúpido”, disse à BBC, durante a gravação de um documentário que será emitido no dia do seu 70º aniversário, a 14 de novembro.

Carlos garantiu que, quando se tornar rei, irá mudar o seu comportamento e permanecerá afastado de temas que possam comprometê-lo e causar alguma crispação. Nos últimos anos, foram várias as declarações do príncipe de Gales que causaram polémica, uma postura que Carlos irá agora colocar de lado: “Não. Não continuarei [a agir da mesma forma]. Não sou assim estúpido. Apercebi-me que é algo diferente ser soberano”

“Não podes ser o mesmo como soberano se és o príncipe de Gales ou o seu herdeiro. Mas a ideia de que de alguma forma eu irei fazer as coisas exatamente da mesma maneira se for bem-sucedido não faz sentido, porque são duas situações completamente diferentes”, afirmou o príncipe de Gales.

“Claramente não irei fazer as mesmas coisas que tenho feito. Vou ter de lidar com parâmetros constitucionais. Mas é uma situação diferente. Acho que as pessoas se esqueceram que ambos [os lugares] são completamente diferentes”, acrescentou.