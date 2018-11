Estes sete alimentos são obrigatórios

Existem vários ingredientes que devem ser incluídos na nossa alimentação para que tenhamos um estilo de vida mais saudável. Uma equipa de nutricionistas elaborou uma lista de alimentos que devemos incluir na nossa alimentação.

Aloe Vera

As folhas desta planta têm vários benefícios nutricionais. De acordo com o que a nutricionista Libby Limon disse ao The Independent, a planta ajuda a regular a digestão, o nível de açúcar no sangue e o colesterol, ajudando ainda a uma melhor absorção de nutrientes.

Chá verde

O chá verde, além de ser um antioxidante, ajuda a equilíbrar as hormonas, a regular o peso, a desintoxicar o organismo e a prevenir o desenvolvimento de doenças.

Ovos

Este alimento é muito nutritivo. As claras são ricas em proteínas e as gemas têm muitas vitaminas, minerais e nutrientes. Para além disso, os ovos são antioxidantes e têm um nutriente que ajuda a proteger os olhos e o cérebro.

Legumes

Os legumes são ricos em fibras. As fibras ajudam a digestão, previnem a obstipação, diminuem os níveis de colesterol, reduzem as inflamações, ajudam a melhorar o sistema imunológico e ajudam a reduzir o risco de alguns cancros.

Brócolos

Os vegetais verdes, como os brócolos, espinafres, couve, entre outros, são uma boa fonte de magnésio, vitaminas B que são necessários para o cérebro e ajudam a pessoa a estar de bom humor.

Água

É muito importante mantermo-nos hidratados, pois a desidratação pode levar à redução dos níveis de energia, o metabolismo fica mais lento e sentimos fadiga, por isso, devemos beber bastante água para nos sentirmos acordados. Caso tenha dificuldades em beber água, pode sempre escolher adicionar fatias de fruta ou limão à água para lhe dar sabor.

Prato colorido

Devemos ter uma alimentação variada, pois esta ajuda a prevenir contra várias doenças, como derrames, ataques cardíacos, alguns cancros e demência.