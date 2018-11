Os ovos têm várias cores. Sabe porquê?

Certamente que já reparou nas prateleiras do supermercado que os ovos têm diferentes tonalidades: uns são brancos, beges e outros são acastanhados. Mas porque é que isto acontece?

De acordo com um estudo da Universidade Federal Fluminense, a cor da casca do ovo é uma característica genética ligada ao tipo de galinha.

Em geral, as aves de penas brancas colocam ovos com uma tonalidade mais clara. Já as galinhas de penas vermelhas ou escuras põem ovos com uma tonalidade mais acastanhada.

Ao contrário do que se pode pensar, a cor não influencia o sabor do próprio ovo, ao contrário da alimentação das aves que quanto mais natural for, melhor será o sabor.