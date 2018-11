Identificado autor do tiroteio na Califórnia

Esta quinta-feira morreram, pelo menos, 12 pessoas e outras 12 ficaram feridas, após um homem ter disparado cerca de 30 tiros dentro de um restaurante situado na zona de Thousand Oaks, na Califórnia, Estados Unidos.

No restaurante decorria uma festa universitária e, de acordo com a imprensa norte-americana, que cita fontes policiais, o atirador já foi encontrado morto dentro do estabelecimento. Além disso, outras das vítimas mortais é o sargento Ron Helus, um polícia com 29 anos de carreira que foi “atingido várias vezes” pelo atirador.

As autoridades locais já revelaram, entretanto, que o atirador se chamava Ian Long e tinha 29 anos. O homem estaria a usar uma pistola de calibre 45.

De acordo com a Sky News, o atirador será um homem do Médio Oriente, que se encontrará na casa dos 20 anos.

Para já, as autoridades indicam que “ainda é muito cedo” para afirmar que o atirador se suicidou.

Segundo a Sky News, as pessoas que se encontravam no estabelecimento esconderam-se nas casas de banho e debaixo das mesas. Outras acabaram por conseguir fugir através das janelas do restaurante.