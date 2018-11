“Cresci com duas mulheres em casa. Sou feminista e todos deveríamos ser”

Os meus pais são separados desde que tenho 7 anos. Cresci com duas mulheres em casa, a minha mãe e a minha irmã. Não aceito uma sociedade que não se baseie na igualdade de direitos entre homens e mulheres! Sou feminista e acho que todos deveríamos ser!! Ontem fui conhecer o resultado da parceria da @freakloset e @wastedrita. O resultado é uma edição limitada de 50 pares de sapatos cujos lucros reverterão na totalidade para a UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta) 🙎🏻‍♀️🙎🏼‍♀️🙎🏽‍♀️🙎🏾‍♀️🙎🏿‍♀️ #breakingdadpt #wastedrita #umar #feminista #womenrights #igualdade

