Benfica. Adeptos causam distúrbios num hotel de Lisboa (com vídeo)

Um grupo de seguidores das águias atacou adeptos do Ajax à porta de uma unidade hoteleira da capital, segundo revelou a PSP. Os confrontos acabaram com 22 feridos

A noite de quarta-feira não sorriu de forma nenhuma para o Benfica. Primeiro, devido ao empate na Luz frente ao Ajax (1-1), que comprometeu seriamente as aspirações das águias em seguir em frente na Liga dos Campeões; mais tarde, pelos distúrbios causados por adeptos afetos aos encarnados num hotel de Lisboa onde se encontravam adeptos holandeses.

"Temos a indicação de que um grupo de adeptos do Benfica viu adeptos holandeses num hotel, nas imediações do Estádio da Luz, e causou distúrbios, obrigando o grupo alegadamente afeto ao Ajax a refugiar-se no interior. Um cidadão holandês sofreu ferimentos na cabeça, mas tudo indica que se trata de ferimentos ligeiros. Foi transportado ao hospital mais por precaução", revelou fonte da PSP à Agência Lusa, esclarecendo que os adeptos benfiquistas causaram danos na zona do restaurante e esplanada da unidade hoteleira.

Segundo a mesma fonte, a PSP conseguiu intercetar sete pessoas, que foram identificadas, mas nenhuma ficou detida, pois não houve flagrante delito. "Temos a indicação de que o grupo seria mais numeroso. Vamos analisar as imagens do sistema de vigilância do hotel e o processo vai seguir os trâmites normais", concluiu. Entretanto, o subintendente Luís Pinho garantiu que os "suspeitos, adeptos de risco do Benfica", "não foram detidos porque os responsáveis do hotel não quiseram no momento fazer a sua parte para que eles fossem detidos". "Mas o processo vai correr e a investigação vai continuar. Causaram distúrbios na esplanada e houve adeptos do Ajax agredidos. Não temos conhecimento de adeptos do Ajax feridos que tenham sido transportados ao hospital", salientou Luís Pinho em declarações aos jornalistas.

Antes do início da partida, de resto, já se tinham registado distúrbios nas bancadas do Estádio da Luz, causados por adeptos do Ajax, o que obrigou à intervenção das forças policiais. Esta quinta-feira, a PSP revela que desses confrontos resultaram 22 feridos. "Temos o registo de sete adeptos feridos do Ajax, seis do Benfica e nove elementos da PSP, que necessitaram de receber tratamento no local", informou Luís Pinho, explicando ao detalhe tudo o que aconteceu: "Houve um grupo de adeptos que ocuparam zona esterilizada (das primeiras filas) no setor, tentaram derrubar a rede e escalá-la. Estavam a colocar-se em risco de vida e também aos adeptos que estavam na parte de baixo. Há um adepto (holandês) detido. Infelizmente, não conseguimos fazer mais detenções. Demorámos cerca de 12 minutos a regularizar aquela situação", indicou o responsável da PSP, sublinhando ainda dificuldades para controlar o trajeto de 200 adeptos de risco na deslocação para o estádio.