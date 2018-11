Proteção Civil envia alerta à população por causa do mau tempo

Com base nas previsões do Instituto Português da Atmosfera (IPMA) para esta sexta-feira e sábado, a Autoridade Nacional para a Proteção Civil (ANPC) lançou um alerta à população com conselhos a seguir em caso de inundação, queda de árvores e agitação marítima.

“Não atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas” ou “ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte”, são alguns dos conselhos enviados num comunicado ao i pela ANPC.

As previsões para este início de fim de semana, principalmente entre as 12h00 desta sexta-feira e as 6h00 de sábado – o “período mais crítico” – apontam para “precipitação persistente localmente intensa”, principalmente nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu, que “podem concentrar valores superiores a 40mm em 6 horas”.

A ANPC alerta para o “piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água” assim como a para a “possibilidade de inundações por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente vulneráveis”. Também nos meios urbanos podem haver “cheias rápidas” devido à acumulação de água e às “insuficiências dos sistemas de drenagens”. Quedas de árvores, acidentes nas orlas costeiras e derrocadas estão também entre os “efeitos expectáveis” do mau tempo.

No que toca ao vento, está previsto ser “moderado a forte no litoral” com “rajadas na ordem dos 85 km/h, em especial no Minho e Douro Litoral”. Nas terras altas, as rajadas poderão mesmo chegar aos 100 km/h, por isso a ANPC aconselha a “evitar a circulação e permanência nas terras altas” onde as previsões apontam para rajadas “fortes ou muito fortes”. A zona da costa ocidental e costa sul terão ondas de 4 a 5 metros de altura, sendo desaconselhada a prática de “pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar”.

Viana do Castelo e Braga sob aviso laranja

O IPMA colocou sob aviso laranja os distritos de Viana do Castelo e Braga devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, no período crítico - entre as 12h00 desta sexta-feira e as 6h00 de sábado. Viseu, Porto, Vila Real e Aveiro estão sob aviso amarelo.

No que toca à agitação marítima, toda a costa litoral está sob aviso amarelo e, devido ao vento, os distritos de Porto, Guarda, Vila Rela, Viana do Castelo e Braga, estão também em alerta.

Recorde que o aviso laranja é o segundo mais grave de uma escala de quatro e indica que a situação meteorológica é de risco moderado a elevado. O aviso amarelo é atribuído quando existem risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas.