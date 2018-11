Pinto da Costa ouvido no caso dos emails do Benfica esta sexta-feira

O dirigente dos ‘dragões’ será ouvido nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no Campus da Justiça de Lisboa

O presidente do FC Porto vai prestar declarações, esta sexta-feira, no processo relativo aos emails do Benfica.

Pinto da Costa foi chamada pelo Ministério Público a para prestar declarações sobre o caso em que Francisco J. Marques, diretor de comunicação dos azuis e brancos, é arguido. Em causa está a forma como o FC Porto conseguiu ter acesso aos emails dos ‘encarnados’, revelados pelo Porto Canal, e que levaram à abertura do processo E-Toupeira.

O dirigente dos ‘dragões’ será ouvido nas instalações do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP), no Campus da Justiça de Lisboa.