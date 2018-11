Casa de Amália Rodrigues transformada em alojamento local

A casa de Férias de Amália Rodrigues foi transformada em alojamento local, segundo uma investigação do programa “Sexta às 9”, da RTP1.

De acordo com a investigação, a casa de férias da fadista situada no Brejão, em Odemira, serve agora de alojamento local e a gestão é assegurada por um amigo do presidente da Fundação Amália Rodrigues.

“Este é só mais um dado dos muitos que têm acentuado as polémicas sobre a forma como o património da diva do fado é gerido desde a sua morte, há 19 anos", refere a RTP.

De acordo com o mesmo canal, o testamento da fadista, que morreu em 1999, “nunca foi cumprido” e a Fundação com o seu nome "beneficia de isenções fiscais às quais não tem direito”.