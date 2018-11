Já se sabe quem marcou presença por Silvano

O mistério já foi desvendado. A deputada do PSD Emília Cerqueira estava no computador onde foi marcada a presença de José Silvano nos dois dias de plenário em que alguém assinou pelo secretário-geral dos sociais-democratas quando este estava fora do Parlamento, numa visita com Rui Rio a Vila Real. A deputada foi identificada nas imagens da ArTV.

Durante esta manhã, várias fontes parlamentares já tinham admitido ao SOL que seria Emília Cerqueira a responsável por registar a presença de José Silvano.

A deputada social-democrata eleita por Viana do Castelo vai dar uma conferência de imprensa às 16h, no Parlamento.