Atriz de “Morangos com Açúcar” admite ter sofrido de bullying na escola

“Diana é impossível teres sofrido de bullying “ foi isto que ouvi durante a minha vida adulta inteira. Mas sofri e lembro-me muito bem! A minha adolescência podia ter sido maravilhosa mas não foi, eu fazia tudo para passar despercebida e aguentar mais um dia sem ter os grupos de miúdas atrás de mim a gozar comigo da maneira mais cruel que possam imaginar , a minha ansiedade apareceu aos 10 anos e até aos 15 desenvolvi ansiedade crônica e ataques de pânico. Durante esses 5 anos acordava com palpitações antes de ir para a escola e o coração disparava só de pensar que tinha de ir, não conseguia perceber porque não me conseguia inserir. Os meus pais não perceberam nada, eu não falava, e faltei as vezes que consegui ate eles serem alertados pela escola que eu não ia. Nunca tratei mal ninguém, era uma miúda calada que sonhava muito e que tinha uma cara “ feia” segundo diziam as outras raparigas! Era uma miúda que só queria ter amigas, falar de rapazes, ir ao cinema e viver a adolescência, mas não consegui! Porque não me deixaram! Mas graças ao bullying tornei-me forte e resiliente , O maior problema disto tudo é que o BULLYING destrói, nem toda a gente consegue e deixa sequelas graves, as minhas mazelas estão aqui, eu ainda tenho os meus fantasmas, mas GUESS what? I made it! E o melhor ainda está para vir ♡

A post shared by ᴅıʌɴʌ ʍoɴᴛᴇıʀᴏ (@dianamonteiro_oficial) on Nov 5, 2018 at 11:00am PST