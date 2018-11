Cristina Ferreira responde a seguidora que a acusa de despedir profissionais da SIC | FOTO

Cristina Ferreira, que está a preparar o seu programa de estreia na SIC, utilizou as redes sociais para falar de amigos e das ligações criadas ao longo da vida. Contudo, a publicação não agradou a todos os seguidores da apresentadora.

“Na vida vais criando ligações. Vais juntando pessoas à tua família. Algumas passam a ser de casa. Essas, vão contigo para onde fores”, escreveu Cristina Ferreira na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

Entre as muitas mensagens deixadas à apresentadora, houve uma que mereceu resposta da mesma, depois de esta ser acusada de levar consigo colegas da TVI para a estação de Carnaxide e de despedir trabalhadores do canal.

“Isso é verdade mas, se pensarmos na sua mudança para SIC, querer trazer toda a sua equipa e, em face disso, deixar uma série de profissionais competentes no desemprego … não concordo !!! A SIC tem gente de muita qualidade, e, por exemplo, “deitar fora” a equipa da actualidade criminal, com repórteres de exceção, é muito triste !!! Há melhor na TVI do que o Luís Maia, por exemplo !? Repense”, escreveu a seguidora.

“ E quem diz que o que vem nas revistas é verdade? Não é melhor esperar para ver …”, respondeu Cristina Ferreira.