Drag Queens salvam o mundo na Netflix

No Brasil, uma das comunidades que mais se manifestou contra a Bolsonaro foi a comunidade LGBT e, agora, a Netflix lança uma série brasileira de animação, para adultos, em que as heroínas são Drag Queens: ‘Super Drags’ chegou à plataforma de streaming esta sexta-feira.

Uma das vozes da série – na versão original - é a de Plabllo Vittar, um dos cantores que mais se tem destacado no mundo da música brasileira, e esta Drag Queen vai vestir a pele de Goldiva.

Na versão em inglês, o elenco conta com alguns participantes da série dedicada ao tranformismo: ‘Rupaul’s Drag Race’. Willam e Shangela dão assim mais um passo na representação, depois de terem entrado no filme realizado por Bradley Cooper ‘Assim Nasce Uma Estrela’.

A série retrata um trio de super Drag Queens que vai salvar o mundo com highlight - maquilhagem que tem a função de iluminar: "As pessoas que não estão dentro deste universo vão sorrir e aprender. É informação com respeito", garantiu Pabloo Vittar.

Alguns deputados federais brasileiros da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Família já reagiram à nova estreia da Netflix, enviando uma nota formal de repúdio à plataforma, devido ao conteúdo sexual e linguagem imprópria que a série apresenta.

Este é o tema músical original da série.