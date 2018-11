Vanessa Martins confundida com mulher de jogador de futebol em notícia do The Sun

Imprensa britânica confundiu a atriz e blogger portuguesa com a mulher do jogador Willian Borges.

Esta semana, Vanessa Martins foi notícia no jornal britânico The Sun. A publicação escreveu um artigo, onde refere que a blogger portuguesa é a companheira do jogador de futebol Willian Borges.

A atriz foi confundida com a verdadeira companheira do futebolista, uma vez que ambas têm o mesmo nome.

Este erro não foi comentado pela portuguesa e a notícia já não se encontra disponível no jornal britânico.