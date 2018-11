Guardiola: "Eu e o Mourinho somos bons rapazes"

O primeiro dérbi de Manchester da temporada vai acontecer este domingo, à 12.ª jornada da Liga inglesa, altura em que o City e o United estão separados por 9 pontos. Com 29 pontos, os citizens lideram a prova de forma isolada, enquanto os red devils ocupam o 7.º lugar na tabela e vão tentar evitar que o fosso para o topo se torne cada vez mais evidente. Ainda assim, apesar da diferença entre as duas equipas, o encontro acontece muito provavelmente numa das melhores fases dos dois emblemas. Recorde-se que a meio da semana ambos cumpriram com distinção os respetivos desafios na Champions: o City de Bernardo Silva esmagou (6-0) o Shakhtar Donetsk e os red devils carimbaram a reviravolta (2-1), em Turim, frente à Juventus.

Na antevisão deste encontro, quando foi questionado sobre o sentimento em relação ao facto de as atenções deste jogo não estarem concentradas nos dois treinadores, Pep Guardiola, técnico dos azuis, respondeu de forma surpreendente.

"Eu e Mourinho somos bons rapazes, mais do que possam imaginar", disse.

Sobre a diferença de pontos das duas equipas, o treinador espanhol relembrou que estamos no mês de novembro, pelo que seria impossível descartar a hipótese de Mourinho e companhia serem campeões mesmo em caso de derrota dos red devils - cenário que deixaria um fosso cada vez mais evidente já que aumentava para 12 pontos a diferença entre os dois emblemas de Manchester.

"Nem pensar. É impossível pensar isso em novembro. Mostraram que podem dar a volta em jogos difíceis, representam um grande clube, que tem uma grande mentalidade", garantiu. "Temos cinco ou seis equipas na corrida pelo título. Em março ou abril já podemos fazer outra análise, mas em futebol as coisas podem mudar em poucas semanas", concluiu.