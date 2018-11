Dybala: "Ronaldo está sempre calmo e é muito profissional"

Paulo Dybala falou sobre a relação com o internacional português Cristiano Ronaldo. O argentino que está há quatro épocas na Juventus destacou sobretudo a "grande pessoa" que o capitão das Quinas mostra ser fora de campo já que dentro das quatro linhas ninguém duvidava do seu talento.

"Dentro do campo todos o conhecíamos. Por isso, o que mais me impressionou foi o comportamento dele no balneário. O Ronaldo está sempre calmo e é muito profissional. É uma grande pessoa e mostra-o todos os dias, tem uma boa relação com toda a gente", disse na conferência de imprensa de antevisão ao encontro dos bianconeros com o AC Milan, este domingo, em jogo da 12.ª jornada da Serie A.

Refira-se que a dupla CR7-Dybala já é de tal forma um sucesso em Turim que a imprensa italiana não demorou a arranjar uma alcunha aos dois atacantes bianconeros: "Dybaldo".

O jovem argentino aproveitou ainda para recordar uma história sobre os primeiros treinos ao lado do craque português.

"Tirámos logo uma foto juntos no primeiro treino. Porquê? As redes sociais são muito fortes e isso ajudou-nos (risos). Estávamos na mesma equipa e ganhámos os nossos jogos contra outros colegas. O fotógrafo do clube estava no treino e pedimos-lhe umas fotos nossas", contou.

O Milan-Juventus está agendado para as 19:30h de domingo e apesar do período menos positivo dos rossoneri nos últimos anos, este será sempre um dos eternos clássicos da Serie A, tendo em conta que representa as duas equipas mais vencedoras de Itália. O encontro da 12.ª ronda da prova acontece num momento em que os dois emblemas estão separados por 10 pontos, com Cristiano Ronado e companhia no topo e o emblema de Milão no 4.º lugar.