Nova direção da RTP já é conhecida e conta com Cândida Pinto e Helena Garrido

A apresentadora da SIC e a antiga diretora do Jornal de Negócios foram escolhidas pela nova diretora de Informação da RTP, Maria Flor Pedroso.

Esta sexta-feira, foram conhecidos os nomes que fazem parte da nova direção da RTP e contam com Maria Flor Pedroso no cargo de diretora de Informação da estação pública - como já tinha sido anunciado - , e com os nomes de António José Teixeira, Hugo Gilberto, Cândida Pinto e Helena Garrid como diretores-adjuntos.

De acordo com a TSF, Maria Flor Pedroso também já deu o ‘sim’ para os novos subdiretores da RTP: Alexandre Brito, Joana Garcia e Rui Romano.

Recorde-se que Maria Flor Pedroso foi nomeada diretora de Informação da RTP há cerca de um mês, depois de Paulo Dentinho ter colocado o cargo à disposição após a polémica sobre o alegado caso de violação contra Cristiano Ronaldo.

Já Joana Garcia tinha sido afastada por Paulo Dentinho na remodelação que ocorreu em agosto do ano passado, e será agora a nova subdiretora da estação pública.

Em atualização