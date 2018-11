Caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça foi falso alarme

Terreiro do Paço foi evacuado na tarde desta sexta-feira, depois de ter sido detetada a presença de uma caixa suspeita junto ao Ministério da Justiça.

Esta sexta-feira, foi dado o alerta pelas 14h00 para a presença de uma caixa suspeita no Terreiro do Paço, que se encontrava junto ao Ministério da Justiça. No entanto, tudo não passou de um falso alarme.

Depois de várias horas, o Centro de Inativação de Explosivos concluiu que o objeto não representava perigo, uma vez que a caixa continha apenas no seu interior material fotográfico.

A informação foi confirmada à Rádio Renascença pela PSP de Lisboa.